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9 декабря 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

Истребитель Су-30, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация пресекла провокацию самолетов Североатлантического альянса над Черным морем. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах китайских сетевых СМИ.

Издание Sohu поведало о случае, произошедшем в Черноморском регионе. Некоторое время назад над акваторией появились американские самолеты RC-135 и КС-135, а также 160G, принадлежащий Франции самолет-разведчик. Навстречу данным воздушным судам, которые приближались к государственным рубежам РФ, был отправлен Су-30. Российский истребитель сопроводил самолеты НАТО, проконтролировав их маневры, говорится в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее в среду, портал Avia.pro предположил, что преступники, обокравшие «самолет Судного дня», могли завладеть частотами РФ на случай ведения ядерной войны.