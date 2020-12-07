National Interest: блок НАТО сделал России новое предупреждение своими учениями в Черном море
7 декабря 2020, 14:47[ «Аргументы Недели» ]
Североатлантический альянс сделал Российской Федерации новое предупреждение с помощью проведенных некоторое время назад учений в Черном море. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах зарубежной прессы.
Как пишет The National Interest, маневры продемонстрировали, что сдерживание Москвы по-прежнему входит в число основных задач Соединенных Штатов и их союзников по НАТО. Отмечается, что отработанное в ходе учений взаимодействие между противолодочными самолетами, средствами авиаразведки и эсминцами предназначено для обеспечения блока новыми тактическими вариантами по отслеживанию российских субмарин и других действий РФ на море.
Ранее сегодня сообщалось, что отечественное издание «Репортер» написало о приближении корабля «Вице-адмирала Кулаков» к берегам Великобритании в ноябре текущего года.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.