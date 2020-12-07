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National Interest: блок НАТО сделал России новое предупреждение своими учениями в Черном море

, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

National Interest: блок НАТО сделал России новое предупреждение своими учениями в Черном море
Военные корабли, US Navy / globallookpress.com

Североатлантический альянс сделал Российской Федерации новое предупреждение с помощью проведенных некоторое время назад учений в Черном море. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах зарубежной прессы.

Как пишет The National Interest, маневры продемонстрировали, что сдерживание Москвы по-прежнему входит в число основных задач Соединенных Штатов и их союзников по НАТО. Отмечается, что отработанное в ходе учений взаимодействие между противолодочными самолетами, средствами авиаразведки и эсминцами предназначено для обеспечения блока новыми тактическими вариантами по отслеживанию российских субмарин и других действий РФ на море.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественное издание «Репортер» написало о приближении корабля «Вице-адмирала Кулаков» к берегам Великобритании в ноябре текущего года.

ДЦ

В мире

National Interest: блок НАТО сделал России новое предупреждение своими учениями в Черном море

National Interest: блок НАТО сделал России новое предупреждение своими учениями в Черном море

Североатлантический альянс сделал России новое предупреждение с помощью проведенных некоторое время назад учений в Черном море. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном в СМИ.

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