«Репортер»: российский «Вице-адмирал Кулаков» в ноябре приблизился к берегам Шотландии и взял на прицел британские истребители
7 декабря 2020, 10:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Репортер»
Корабль «Вице-адмирал Кулаков», входящий в состав российского Северного флота, в ноябре текущего года приблизился к берегам Шотландии и взял на прицел британские истребители. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах сетевых СМИ.
Издание «Репортер» информирует, что за последнее время британские военные несколько раз фиксировали нахождение судов РФ в водах, которые прилегают к островному государству. Среди подобных эпизодов – появление «Вице-адмирала Кулакова» у западного побережья Шотландии. В процитированной публикации говорится, что расположенный на судне комплекс «Кинжал» взял на прицел подлетевшие к нему британские истребители Eurofighter Typhoon. В итоге они совершили круговой облет корабля и удалились.
Как сообщалось ранее в понедельник, портал Avia.pro написал, что Турция вооружится системой РЭБ, которая способна обманывать радары российских комплексов С-400.
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