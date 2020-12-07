Сайт Avia.pro: Турция вооружится системой РЭБ, способной обманывать радары российских С-400

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7 декабря 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Турция вооружится системой радиоэлектронной борьбы, которая способна обманывать радары российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что турецкие специалисты приступили к летным испытаниям новейшего комплекса EHPOD, призванного защитить истребители F-16 от управляемых ракет. Предполагается, что данной системой РЭБ, будут оснащать, помимо F-16, и ударные дроны. Согласно заявлению турецкой стороны, EHPOD способна обмануть радары российских С-400, отмечается в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что авторы сайта Military Watch высказали точку зрения, согласно которой Москва, разместив комплексы С-300 на Курилах, возможно, заставила Японию забыть об островах навсегда.