Сайт Avia.pro: Турция вооружится системой РЭБ, способной обманывать радары российских С-400
7 декабря 2020, 09:25[ «Аргументы Недели» ]
Турция вооружится системой радиоэлектронной борьбы, которая способна обманывать радары российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.
Портал Avia.pro пишет, что турецкие специалисты приступили к летным испытаниям новейшего комплекса EHPOD, призванного защитить истребители F-16 от управляемых ракет. Предполагается, что данной системой РЭБ, будут оснащать, помимо F-16, и ударные дроны. Согласно заявлению турецкой стороны, EHPOD способна обмануть радары российских С-400, отмечается в процитированном материале.
Ранее сегодня сообщалось, что авторы сайта Military Watch высказали точку зрения, согласно которой Москва, разместив комплексы С-300 на Курилах, возможно, заставила Японию забыть об островах навсегда.
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