Military Watch: разместив С-300 на Курилах, Россия, возможно, заставила Японию забыть об островах навсегда

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7 декабря 2020, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]

Зенитно-ракетный комплекс С-300, MOD Russia / globallookpress.com

Развернув на Курилах системы С-300, Российская Федерация, возможно, заставила навсегда забыть Японию о данных островах, которые в Токио считают своей территорией. Об этом говорится в публикации, появившейся в зарубежном сегменте интернета.

Как констатирует портал Military Watch, средства, которые входят в состав комплексов, переброшенных Москвой на Курилы, обеспечивают подразделениям С-300 значительное покрытие над японской территорией. Также отмечается, что системы способны обнаруживать крупные самолеты противника на расстоянии примерно в шестьсот километров.

Согласно точке зрения, высказанной авторами сетевого ресурса, завладение Японией островами в будущем стало маловероятным сценарием. Разместив С-300 на Курилах, Россия, возможно, заставила Токио забыть об этих территориях навсегда, полагают журналисты Military Watch.

Ранее в понедельник сайт Avia.pro написал, что купленные американцами у Израиля комплексы «Железный купол» могут почти гарантированно уничтожать российские «Авангарды».