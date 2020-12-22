Депутат ГД от Севастополя Белик предсказал последствия планов Киева устроить «Перл-Харбор» в Крыму
22 декабря 2020, 11:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик утром во вторник, 22 декабря, заявил, что если Украина рискнет устроить "Перл-Харбор" в Крыму, глобальная катастрофа для Киева будет неизбежной.
Ранее украинский политолог Зиновий Свереда заявил о необходимости "вернуть" Донбасс и Крым силой и уничтожить Черноморский флот, устроив "Перл- Харбор".
Дмитрий Белик заявил, что украинские эксперты, сидя на диване, рисуют фантастические картины разгрома российского флота в республике, однако в реальном мире все происходит иначе. Депутат заметил, что в генштабе Украины знают, чем завершится попытка атаковать объекты в Крыму и осознают, какими будут последствия российского военного ответа.
Белик уточнил, что в случае пуска украинской ракеты в сторону полуострова она будет уничтожена еще до захода в воздушное пространство РФ, после чего к месту пуска отправится "Калибр" или "Искандер".
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