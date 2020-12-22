Сенатор Цеков оценил слова украинского политолога о необходимости устроить «Перл-Харбор» для России
22 декабря 2020, 10:24[ «Аргументы Недели» ]
Член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков оценил предложение украинского политолога доктора социальной экономики Зиновия Свереды устроить "Перл-Харбор" для России.
Ранее Свереда заявил, что украинскому руководству следует разработать военную стратегию для "освобождения" Донбасса и Крыма, устроив России "Перл-Харбор".
Сергей Цеков в беседе с RT заметил, что украинский политолог в данном высказывании выступает как военный начальник и стратег с "колоссальным опытом", которого у него на самом деле нет. Сенатор заметил, что это характеризует общество Украины, "пронизанное" неадекватными личностями, которые осознают тупиковость ситуации в стране, но пытаются встряхнуть власти подобными сумасбродными предложениями.
По словам Цекова, любые военные действия в отношении РФ обернутся для Украины "крушением".
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