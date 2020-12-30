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Появилось видео из предполагаемого района ракетного удара по российскому БТР в сирийском Идлибе

, 08:16 [ «Аргументы Недели» ]

Появилось видео из предполагаемого района ракетного удара по российскому БТР в сирийском Идлибе
БТР, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

В интернете появилась видеозапись из предполагаемого района ракетного удара по российскому БТР в сирийском Идлибе. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра в социальной сети Twitter.

Бронемашину военной полиции РФ атаковали из противотанкового ракетного комплекса накануне с территории, которую контролируют представители поддерживаемых Турцией бандформирований. В результате атаки легкие ранения получили трое россиян.

После инцидента в Twitter разместили видео, которое, как предполагается, сделано в районе удара по БТР.

Ранее на текущей неделе на страницах сетевых СМИ была распространена информация, согласно которой российские ВКС во второй раз разбомбили восстановленный лагерь джихадистов в западной части Сирии.

ДЦ

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