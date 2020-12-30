Появилось видео из предполагаемого района ракетного удара по российскому БТР в сирийском Идлибе

В интернете появилась видеозапись из предполагаемого района ракетного удара по российскому БТР в сирийском Идлибе. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра в социальной сети Twitter.
Бронемашину военной полиции РФ атаковали из противотанкового ракетного комплекса накануне с территории, которую контролируют представители поддерживаемых Турцией бандформирований. В результате атаки легкие ранения получили трое россиян.
После инцидента в Twitter разместили видео, которое, как предполагается, сделано в районе удара по БТР.
Ранее на текущей неделе на страницах сетевых СМИ была распространена информация, согласно которой российские ВКС во второй раз разбомбили восстановленный лагерь джихадистов в западной части Сирии.
Breaking: #Russian armored vehicle destroyed in #Idlib #Syria pic.twitter.com/XDp5R9zduY— Last Defender (@LastDef) December 29, 2020