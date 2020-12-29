Ресурс Avia.pro: ВКС России снова разбомбили восстановленный лагерь протурецких джихадистов на западе Сирии
29 декабря 2020, 09:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Российские ВКС вновь разбомбили восстановленный лагерь протурецких боевиков на западе Сирии. Соответствующая информация опубликована на страницах отечественных интернет-СМИ.
Согласно сведениям, приведенным сетевым ресурсом Avia.pro, авиация РФ нанесла удары по лагерю поддерживаемых Анкарой джихадистов в районе города Кабани, который находится в провинции Латакия. Некоторое время назад российские самолеты разбомбили данный объект, однако представители вооруженных формирований его восстановили.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, портал «Русская весна» написал, что армия РФ перебросила новые силы в район Айн-Исса, который в настоящий момент является самой горячей точкой на территории Сирийской Арабской Республики.
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