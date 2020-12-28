Сайт «Русская весна»: армия РФ перебросила новые силы в район Айн-Исса, который сейчас является самой горячей точкой Сирии

Армия Российской Федерации перебросила новые силы в район Айн-Исса, который сейчас является самой горячей точкой на территории Сирии. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественных сетевых СМИ.
Портал «Русская весна» пишет, что в середине текущего месяца в названном районе были сформированы наблюдательные посты, на которых несут службу военные РФ и Сирии. Данный шаг был предпринят с целью стабилизации обострившейся ситуации.
В связи с тем, что представители протурецких вооруженных формирований продолжили атаковать позиции «Сирийских демократических сил» и места проживания гражданского населения, российское командование направило в Айн-Иссу дополнительные силы.
Как сообщалось ранее, авторы сайта Al-Monitor высказали точку зрения, согласно которой Москва попала в тупик на севере Сирии.
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