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Сайт «Русская весна»: армия РФ перебросила новые силы в район Айн-Исса, который сейчас является самой горячей точкой Сирии

, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Сайт «Русская весна»: армия РФ перебросила новые силы в район Айн-Исса, который сейчас является самой горячей точкой Сирии
Военная колонна, ALEXEY BYCHKOV / globallookpress.com

Армия Российской Федерации перебросила новые силы в район Айн-Исса, который сейчас является самой горячей точкой на территории Сирии. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественных сетевых СМИ.

Портал «Русская весна» пишет, что в середине текущего месяца в названном районе были сформированы наблюдательные посты, на которых несут службу военные РФ и Сирии. Данный шаг был предпринят с целью стабилизации обострившейся ситуации.

В связи с тем, что представители протурецких вооруженных формирований продолжили атаковать позиции «Сирийских демократических сил» и места проживания гражданского населения, российское командование направило в Айн-Иссу дополнительные силы.

Как сообщалось ранее, авторы сайта Al-Monitor высказали точку зрения, согласно которой Москва попала в тупик на севере Сирии.

ДЦ

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