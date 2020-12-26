Издание Al-Monitor: Россия попала в тупик на севере Сирии

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26 декабря 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

Российские военные в Сирии, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация попала в тупик на севере Сирии. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном некоторое время назад в зарубежном интернет-сегменте.

Издание Al-Monitor пишет, что Москва безрезультатно пытается убедить курдов, которые пользуются поддержкой со стороны Соединенных Штатов, передать город Айн-Иссу под контроль сирийских правительственных войск. РФ аргументирует необходимость данного шага тем, что населенный пункт следует защитить от дальнейших атак протурецких сил. При этом Россия не мешает их попыткам занять новые позиции в районе Айн-Иссы, говорится в процитированной публикации.

Отмечается, что Москва попала в тупик на севере Сирии, в связи с чем проявляет осторожность. Также констатируется, что РФ и правительство в Дамаске располагает очень малым количеством войск в северных и северо-восточных регионах Арабской республики. Данное обстоятельство делает невозможным проведение серьезных силовых операций.

Ранее сегодня отечественный сетевой ресурс «Репортер» написал, что Россия «вмешалась» в войну в Центральноафриканской Республике из-за месторождений урана.