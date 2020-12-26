«Репортер»: Россия «вмешалась» в войну в Центральноафриканской Республике из-за урана

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26 декабря 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Вертолет, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация «вмешалась» в войну в Центральноафриканской Республике (ЦАР) из-за урана. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Некоторое время назад появилась информация, согласно которой Москва направила в ЦАР триста военных инструкторов. Кроме того, в интернете опубликовали снимок из африканской страны, на котором запечатлены два вертолета Ми-8 российских ВКС. Данные факты свидетельствуют о том, что РФ «ввязалась» в еще одну войну, полагают авторы интернет-издания «Репортер».

Портал напоминает, что в ЦАР идет гражданский конфликт. Москва «вмешалась» в него, чтобы получить доступ к расположенным в стране урановым месторождениям, считают журналисты.

В процитированной публикации приведены слова специалиста по Африке Александра Зданевича, который отметил, что «все стремятся в ЦАР» именно из-за урана.

Ранее в субботу сообщалось, что китайский ресурс Sohu назвал два возможных варианта ответа России на «слоновью прогулку» американских ВВС на Аляске.