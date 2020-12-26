Sohu назвало два возможных варианта ответа России на «слоновью прогулку» ВВС США на Аляске

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26 декабря 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

Американский истребитель F-16, Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air / globallookpress.com

Названы два вероятных варианта ответа России на «слоновью прогулку» ВВС Соединенных Штатов на Аляске. Соответствующая публикация появилась в китайском сегменте интернета.

Некоторое время назад стало известно, что американская авиация устроила на одной из баз, расположенных на территории штата Аляска, «слоновью прогулку». Так принято называть учения, в ходе которых все самолеты разом выходят на взлетно-посадочную полосу и поднимаются в воздух с минимальным интервалом.

Сетевое издание Sohu пишет, что с помощью данного маневра военные США попытались оказать давление на Российскую Федерацию. В процитированной публикации предсказывается, что Москва отреагирует на «слоновью прогулку». Авторы портала назвали два возможных варианта ответа РФ – пролет у побережья Аляски российских бомбардировщиков и появление в данном районе стратегической атомной подлодки.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Sohu поведало об ответе Москвы на провокацию японских военных в Охотском море.