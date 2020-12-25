Sohu рассказало об ответе России на провокацию японских военных в Охотском море
25 декабря 2020, 10:50[ «Аргументы Недели» ]
Японские военные устроили провокацию в Охотском море, на которую была вынуждена ответить Российская Федерация. Об этом рассказывается в публикации, появившейся на страницах китайской интернет-прессы.
Издание Sohu информирует, что некоторое время назад японцы приблизились на патрульном самолете P-3C Orion к водам РФ в Охотском море. Российская сторона отправила навстречу самолету Су-30. Истребитель перехватил оппонента и вынудил его поменять свой курс, отмечается в процитированном материале.
Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Виктор Баранец поведал, что «мерзавцы» из РФ оказали помощь Соединенным Штатам в создании гиперзвукового оружия.
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