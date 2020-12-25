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Экс-полковник Баранец: «мерзавцы» из России помогли США в разработке гиперзвукового оружия

, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Экс-полковник Баранец: «мерзавцы» из России помогли США в разработке гиперзвукового оружия
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

В разработке гиперзвукового оружия Соединенным Штатам оказали помощь «мерзавцы» из Российской Федерации. Об этом в разговоре с представителями сетевой прессы поведал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

По словам Баранца, в РФ нашлись специалисты, которые за денежное вознаграждение передали американцам «некоторую информацию». В результате этого в США смогли продвинуться в создании гиперзвуковых вооружений. Бывший полковник отметил, что прорыв произошел после того, как российские контрразведчики узнали о контактах некоторых конструкторов с представителями американской стороны.

Как сообщалось ранее в пятницу, издание The Washington Times написало, что «северные трюки» России вынудили ВВС США организовать «слоновью прогулку» на Аляске.

ДЦ

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