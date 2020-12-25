Экс-полковник Баранец: «мерзавцы» из России помогли США в разработке гиперзвукового оружия

По словам Баранца, в РФ нашлись специалисты, которые за денежное вознаграждение передали американцам «некоторую информацию». В результате этого в США смогли продвинуться в создании гиперзвуковых вооружений. Бывший полковник отметил, что прорыв произошел после того, как российские контрразведчики узнали о контактах некоторых конструкторов с представителями американской стороны.
Как сообщалось ранее в пятницу, издание The Washington Times написало, что «северные трюки» России вынудили ВВС США организовать «слоновью прогулку» на Аляске.
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