Экс-полковник Баранец: с Калининграда начнется «истребление натовской Европы» в случае ее нападения на регион

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24 декабря 2020, 19:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «НьюИнформ»

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

С Калининграда начнется «истребление натовской Европы» в случае ее нападения на данный российский регион. Соответствующую точку зрения высказал военный эксперт, бывший полковник Виктор Баранец.

По словам Баранца, процитированного сетевым изданием «НьюИнформ», «угроза для России есть и постоянная, и временная». Экс-полковник отметил, что «они (имеется в виду НАТО – “Аргументы недели”) давно ходят вокруг Калининграда». Виктор Баранец посоветовал не «связываться» с Россией и предсказал, что с укрепляемого Москвой Калининграда начнется «истребление натовской Европы» в случае ее агрессии против эксклава.

Как сообщалось ранее сегодня, политический аналитик Александр Дудчак заявил, что западный военный блок делает мишенью для российских ракет Польшу и Прибалтику, размещая на их территории свои базы.