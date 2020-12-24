Экс-полковник Баранец: с Калининграда начнется «истребление натовской Европы» в случае ее нападения на регион

По словам Баранца, процитированного сетевым изданием «НьюИнформ», «угроза для России есть и постоянная, и временная». Экс-полковник отметил, что «они (имеется в виду НАТО – “Аргументы недели”) давно ходят вокруг Калининграда». Виктор Баранец посоветовал не «связываться» с Россией и предсказал, что с укрепляемого Москвой Калининграда начнется «истребление натовской Европы» в случае ее агрессии против эксклава.
Как сообщалось ранее сегодня, политический аналитик Александр Дудчак заявил, что западный военный блок делает мишенью для российских ракет Польшу и Прибалтику, размещая на их территории свои базы.
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