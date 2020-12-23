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Бывший полковник Баранец: война в Карабахе стала «очень серьезным уроком на завтра» для России

, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший полковник Баранец: война в Карабахе стала «очень серьезным уроком на завтра» для России
Беспилотник Bayraktar TB2, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Разгоревшийся прошлой осенью на территории Нагорного Карабаха вооруженный конфликт стал «очень серьезным уроком на завтра» для Российской Федерации. Об этом заявил отечественный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

По словам Баранца, боевые действия в Закавказье продемонстрировали важность беспилотных летательных аппаратов и средств борьбы с ними в современной локальной войне. В российском оборонном ведомстве, судя по имеющимся сведениям, сделали нужные выводы из противостояния между Азербайджаном и Арменией, отметил бывший полковник.

Ранее сообщалось, что сайт The Strategic Culture назвал преимущество Москвы перед Вашингтоном в предполагаемом четвертом глобальном конфликте.

ДЦ

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