Названо преимущество Российской Федерации перед Соединенными Штатами в предполагаемой Четвертой мировой войне. Данной теме посвящен материал, появившийся некоторое время назад в зарубежном сегменте интернета.
Ресурс The Strategic Culture пишет, что существует мнение, согласно которому на Земле в настоящий момент идет уже четвертый глобальный конфликт. Третьим приверженцы данной точки зрения называют холодную войну между США и СССР, завершившуюся триумфом Вашингтона.
В процитированной публикации говорится, что у РФ есть преимущество перед американцами в Четвертой мировой. Штатам, чтобы победить, нужно полностью доминировать на планете, так как цель этой страны – единоличное лидерство. России же, отстаивающей концепцию многополярного мира, необходимо просто сопротивляться, что является более выполнимой задачей.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, журнал The National Interest предсказал, что российские комплексы С-500 способны стать «убийцами» гиперзвуковых ракет США.