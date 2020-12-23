Портал The Strategic Culture назвал преимущество России перед США в предполагаемой Четвертой мировой войне

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23 декабря 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Названо преимущество Российской Федерации перед Соединенными Штатами в предполагаемой Четвертой мировой войне. Данной теме посвящен материал, появившийся некоторое время назад в зарубежном сегменте интернета.

Ресурс The Strategic Culture пишет, что существует мнение, согласно которому на Земле в настоящий момент идет уже четвертый глобальный конфликт. Третьим приверженцы данной точки зрения называют холодную войну между США и СССР, завершившуюся триумфом Вашингтона.

В процитированной публикации говорится, что у РФ есть преимущество перед американцами в Четвертой мировой. Штатам, чтобы победить, нужно полностью доминировать на планете, так как цель этой страны – единоличное лидерство. России же, отстаивающей концепцию многополярного мира, необходимо просто сопротивляться, что является более выполнимой задачей.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, журнал The National Interest предсказал, что российские комплексы С-500 способны стать «убийцами» гиперзвуковых ракет США.