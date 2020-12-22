National Interest: российские С-500 могут стать «убийцами» гиперзвуковых ракет США

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22 декабря 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российские зенитные ракетные комплексы С-500 могут стать «убийцами» гиперзвуковых ракет Соединенных Штатов. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах зарубежной прессы.

Журнал The National Interest констатирует, что Москве для поддержания баланса нужна надежная защита от американского гиперзвукового оружия. Такой защитой могут стать системы С-500. Согласно имеющимся сведениям, данный комплекс способен обнаружить и одновременно поразить до десяти боеголовок баллистических ракет, которые летят со скоростью, превышающей 6,4 километра в секунду.

Как сообщалось ранее во вторник, сетевой ресурс InfoBrics спрогнозировал, что Швеция может стать новым военным противником России.