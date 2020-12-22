National Interest: российские С-500 могут стать «убийцами» гиперзвуковых ракет США
22 декабря 2020, 12:44[ «Аргументы Недели» ]
Российские зенитные ракетные комплексы С-500 могут стать «убийцами» гиперзвуковых ракет Соединенных Штатов. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах зарубежной прессы.
Журнал The National Interest констатирует, что Москве для поддержания баланса нужна надежная защита от американского гиперзвукового оружия. Такой защитой могут стать системы С-500. Согласно имеющимся сведениям, данный комплекс способен обнаружить и одновременно поразить до десяти боеголовок баллистических ракет, которые летят со скоростью, превышающей 6,4 километра в секунду.
Как сообщалось ранее во вторник, сетевой ресурс InfoBrics спрогнозировал, что Швеция может стать новым военным противником России.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.