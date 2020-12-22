Ресурс InfoBrics: Швеция может стать новым военным противником России

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22 декабря 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

Учения ВМС Швеции, Sweden hunts suspected foreign s / globallookpress.com

Швеция может стать новым военным противником Российской Федерации. Такой вариант развития событий допускается в материале, размещенном некоторое время назад на страницах зарубежных сетевых СМИ.

Интернет-ресурс InfoBrics пишет, что процесс милитаризации Швеции достиг небывалых масштабов. В ближайшие годы объем оборонного бюджета этой скандинавской страны должен резко возрасти.

В процитированной публикации отмечается, что Петер Хультквист, глава шведского военного ведомства, упоминал Россию в качестве возможного противника Стокгольма в предполагаемом конфликте.

Портал предсказывает, что в случае продолжения взятого курса на милитаризацию Швеция займет позицию «покорной нации», которой руководят Соединенные Штаты. Реализация подобного сценария предполагает, что Россия получит военную угрозу у своих северных границ.

Ранее во вторник сообщалось, что китайский сайт Sina назвал «настоящим кошмаром для НАТО» новую мотострелковую дивизию, которую Москва сформирует на территории Калининградской области.