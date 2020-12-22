Ресурс InfoBrics: Швеция может стать новым военным противником России

Швеция может стать новым военным противником Российской Федерации. Такой вариант развития событий допускается в материале, размещенном некоторое время назад на страницах зарубежных сетевых СМИ.
Интернет-ресурс InfoBrics пишет, что процесс милитаризации Швеции достиг небывалых масштабов. В ближайшие годы объем оборонного бюджета этой скандинавской страны должен резко возрасти.
В процитированной публикации отмечается, что Петер Хультквист, глава шведского военного ведомства, упоминал Россию в качестве возможного противника Стокгольма в предполагаемом конфликте.
Портал предсказывает, что в случае продолжения взятого курса на милитаризацию Швеция займет позицию «покорной нации», которой руководят Соединенные Штаты. Реализация подобного сценария предполагает, что Россия получит военную угрозу у своих северных границ.
Ранее во вторник сообщалось, что китайский сайт Sina назвал «настоящим кошмаром для НАТО» новую мотострелковую дивизию, которую Москва сформирует на территории Калининградской области.