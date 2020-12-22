Sina назвала «настоящим кошмаром для НАТО» новую мотострелковую дивизию, которую Россия создаст в Калининградской области
22 декабря 2020, 09:33[ «Аргументы Недели» ]
Новая мотострелковая дивизия, которую Российская Федерация создаст в Калининградской области, станет «настоящим кошмаром для НАТО». Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах китайских сетевых СМИ.
Издание Sina констатирует, что РФ годами укрепляет свой эксклав, превращая его в неприступную крепость. На территории Калининградской области развернута крупная группировка, поддерживаемая флотом и авиацией.
Некоторое время назад появилась информация, согласно которой в регионе сформируют новую мотострелковую дивизию. Авторы Sina назвали ее «настоящим кошмаром для НАТО» и «грозной силой».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что ресурс Global Research раскрыл единственную возможность для США остановить российские ракеты «Циркон» в случае вооруженного конфликта.
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