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Sina назвала «настоящим кошмаром для НАТО» новую мотострелковую дивизию, которую Россия создаст в Калининградской области

, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]

Sina назвала «настоящим кошмаром для НАТО» новую мотострелковую дивизию, которую Россия создаст в Калининградской области
Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Новая мотострелковая дивизия, которую Российская Федерация создаст в Калининградской области, станет «настоящим кошмаром для НАТО». Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах китайских сетевых СМИ.

Издание Sina констатирует, что РФ годами укрепляет свой эксклав, превращая его в неприступную крепость. На территории Калининградской области развернута крупная группировка, поддерживаемая флотом и авиацией.

Некоторое время назад появилась информация, согласно которой в регионе сформируют новую мотострелковую дивизию. Авторы Sina назвали ее «настоящим кошмаром для НАТО» и «грозной силой».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что ресурс Global Research раскрыл единственную возможность для США остановить российские ракеты «Циркон» в случае вооруженного конфликта.

ДЦ

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