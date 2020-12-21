Global Research назвал единственную возможность для США остановить российские «Цирконы» в случае войны

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21 декабря 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

В зарубежном сегменте интернета появился материал, в котором названа единственная возможность для Соединенных Штатов остановить российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» в случае военного конфликта.

Портал Global Research констатирует, что «Циркон», способный преодолевать в час порядка десяти тысяч километров и уничтожать цели как на море, так и на земле, представляет собой новую серьезную угрозу для систем ПВО. Как отмечается в процитированной публикации, у американцев есть только одна возможность остановить запущенные ракеты – вовремя обнаружить боеприпасы и быстро среагировать, чтобы создать защиту на пути полета «Цирконов» и сделать нереальным их маневрирование.

Ранее сегодня издание «Репортер» написало, что избранный президент США Джо Байден рассматривает вариант масштабной хакерской атаки против России.