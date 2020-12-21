Издание «Репортер»: Байден рассматривает вариант масштабной хакерской атаки на Россию

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21 декабря 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Избранный президент США Джо Байден, Biden Transition TV via CNP / globallookpress.com

Джо Байден, избранный президент Соединенных Штатов, в настоящий момент рассматривает вариант масштабной хакерской атаки на Российскую Федерацию. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Некоторое время назад появилась информация, согласно которой ряд американских ведомств подвергся массированному киберудару из-за рубежа. Некоторые политические деятели обвинили в случившемся Москву.

Как пишет издание «Репортер», Рон Клейн, будущий руководитель администрации Джо Байдена, заявил, что избранный глава государства намерен предпринять определенные шаги для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Кляйн поведал, что реакция официального Вашингтона способна выйти за рамки введения новых рестриктивных мер.

Иными словами, Байден рассматривает вариант масштабной хакерской атаки на РФ, отмечается в процитированной публикации. Предсказывается, что между Штатами и Россией может разгореться настоящая кибервойна.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский портал Sohu допустил, что корабли НАТО в будущем могут попасть в российский «капкан» в Черном море.