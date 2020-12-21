Портал Sohu: корабли НАТО в будущем могут попасть в «капкан» России в Черном море
21 декабря 2020, 12:25[ «Аргументы Недели» ]
В будущем корабли Североатлантического альянса могут угодить в российский «капкан» в Черном море. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад в китайском сегменте интернета.
Согласно информации, опубликованной сайтом Sohu, РФ тестирует в Черноморском регионе инновационную систему автоматического оповещения состояния водной поверхности. Данная система даст российским военным возможность отслеживать перемещение судов противника на расстоянии, которое составляет несколько сотен километров. Корабли НАТО могут в будущем попасть в «капкан», вырваться из которого будет очень затруднительно, отметили авторы портала.
Как сообщалось ранее в понедельник, также китайский ресурс написал, что ответ российского самолета Су-30 на американскую провокацию в Черном море «опозорил» ВМС США.
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