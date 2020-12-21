Sohu: ответ российского Су-30 на провокацию американцев в Черном море «опозорил» ВМС США

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21 декабря 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Американский эсминец Ross, US Navy / globallookpress.com

Ответ на американскую провокацию в Черном море со стороны российского истребителя Су-30 «опозорил» ВМС Соединенных Штатов. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Издание Sohu пишет, что военные США любят провоцировать Россию, игнорируя предупреждения об опасности таких действий. Портал рассказал, что некоторое время назад в Черном море появился американский эсминец Ross. Отправленный ему навстречу Су-30 прошел рядом с кораблем с активированными системами радиоэлектронного подавления. Это привело к тому, что судно временно оказалось неуправляемым.

Данный маневр «опозорил» американцев, их самооценку сильно задели, отмечается в процитированной публикации.

Ранее портал Avia.pro проинформировал, что французский боевой корабль Aconit устроил провокацию рядом с российской базой ВМФ в Сирии.