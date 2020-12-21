Сайт Avia.pro: французский боевой корабль устроил провокацию рядом с российской базой ВМФ в Сирии

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21 декабря 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Корабль, Chen Fei / globallookpress.com

Французское боевое судно устроило провокацию рядом с российской базой ВМФ в сирийском Тартусе. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro проинформировал, что некоторое время назад французский фрегат, носящий имя Aconit, довольно близко подошел к сирийским водам в районе, где расположена база ВМФ России. Авторы сайта выдвинули предположение, согласно которому с помощью данного маневра корабль, входящий с состав флота страны-члена НАТО, решил продемонстрировать «мнимое превосходство» над военными РФ.

Ранее в понедельник тот же самый ресурс сообщил, что российские ВКС отправили в Сирию «летающий радар» А-50 после попыток протурецких боевиков начать штурм населенного пункта Айн-Исса.