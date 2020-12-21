ВКС России отправили в Сирию «летающий радар» А-50 после попыток протурецких джихадистов начать штурм города Айн-Исса
21 декабря 2020, 10:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Российские ВКС отправили в Сирийскую Арабскую Республику «летающий радар» А-50 после попыток начать штурм города Айн-Исса, которые предприняли представители протурецких джихадистских формирований. Об этом говорится в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.
Как пишет портал Avia.pro, предполагается, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 оценит обстановку в северной части Сирии. Вероятно, «летающий радар» задействуют в случае нанесения ударов по позициям дестабилизирующих ситуацию боевиков, отмечается в процитированном материале.
Ранее тот же самый ресурс проинформировал, что российские военные развернули в Сирии наблюдательные пункты с целью помешать турецким силам обосноваться на новых территориях.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.