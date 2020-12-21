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ВКС России отправили в Сирию «летающий радар» А-50 после попыток протурецких джихадистов начать штурм города Айн-Исса

, 10:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

ВКС России отправили в Сирию «летающий радар» А-50 после попыток протурецких джихадистов начать штурм города Айн-Исса
Военные, Ammar / globallookpress.com

Российские ВКС отправили в Сирийскую Арабскую Республику «летающий радар» А-50 после попыток начать штурм города Айн-Исса, которые предприняли представители протурецких джихадистских формирований. Об этом говорится в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.

Как пишет портал Avia.pro, предполагается, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 оценит обстановку в северной части Сирии. Вероятно, «летающий радар» задействуют в случае нанесения ударов по позициям дестабилизирующих ситуацию боевиков, отмечается в процитированном материале.

Ранее тот же самый ресурс проинформировал, что российские военные развернули в Сирии наблюдательные пункты с целью помешать турецким силам обосноваться на новых территориях.

ДЦ

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