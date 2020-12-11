Avia.pro: военные РФ развернули наблюдательные пункты на севере Сирии, чтобы помешать туркам обосноваться на новых территориях
11 декабря 2020, 09:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Российские военные развернули наблюдательные пункты на севере Сирийской Арабской Республики, чтобы помешать турецким силам обосноваться на новых территориях. Об этом говорится в публикации, размещенной в сети.
Согласно информации, приведенной интернет-ресурсом Avia.pro, в районе города Айн Исса появились три наблюдательных пункта РФ. Планируется, что в воздушном пространстве над данными объектами будут присутствовать российские вертолеты.
В процитированном материале отмечается, что развернутые пункты мешают Турции расширить площадь подконтрольной ей территории в Сирии.
Ранее на текущей неделе тот же самый портал написал, что ВКС РФ могут готовиться к уничтожению поддерживаемых Анкарой сирийских боевиков на границе с Турцией.
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