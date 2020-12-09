Avia.pro: ВКС России могут готовиться к уничтожению поддерживаемых Анкарой сирийских боевиков на границе с Турцией
9 декабря 2020, 08:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Российские ВКС могут готовить масштабный удар по лагерю поддерживаемых Анкарой сирийских боевиков, который расположен на границе с Турцией. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных сетевых СМИ.
Как пишет портал Avia.pro, согласно имеющимся сведениям, на территории лагеря находятся несколько сотен протурецких джихадистов. По предположению авторов ресурса, ВКС РФ в настоящий момент могут готовить операцию по уничтожению этих боевиков. Отмечается, что российским самолетам в случае атаки нужно будет продемонстрировать точность при нанесении ударов и не задеть территорию Турции.
Ранее американский журнал Forbes предупредил, что Запад и Россия рискуют развязать войну.
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