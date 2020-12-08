Американский журнал Forbes: Запад и Россия рискуют развязать войну

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8 декабря 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Запад и Российская Федерация рискуют развязать военный конфликт. Об этом со ссылкой на представителей экспертного сообщества говорится в материале, появившемся на страницах СМИ Соединенных Штатов.

Как информирует журнал Forbes, в редакцию британской The Times некоторое время назад поступило письмо, подготовленное рядом высокопоставленных дипломатов и военных. Авторы послания констатируют, что отношения между Москвой и западными государствами сегодня находятся на самом низком уровне с момента завершения холодной войны. Международные договоренности, которые свыше тридцати лет служили препятствием для развязывания новых глобальных конфликтов, утрачивают свою силу или не соблюдаются сторонами, заключившими данные соглашения.

Авторы письма предупреждают, что Запад и РФ могут начать войну, отмечает Forbes. По мнению авторов американского издания, подобные опасения являются обоснованными.

Ранее во вторник интернет-ресурс Avia.pro предположил, что Украина могла передать НАТО секретный объект в Одесской области, способный глушить российские спутники.