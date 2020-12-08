Avia.pro: Украина могла передать НАТО секретный объект, способный глушить российские спутники

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8 декабря 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Космический аппарат на орбите Земли, pixabay.com

Украина могла передать в распоряжение Североатлантического альянса секретный объект «Овидиополь-2», который способен глушить российские космические спутники. Соответствующее предложение высказано в публикации, появившейся в отечественном сегменте интернета.

Комплекс, о котором идет речь, расположен на территории Одесской области. Как пишет сайт Avia.pro, некоторое время назад украинская сторона провела тендер на выполнение капремонта на данном объекте.

Авторы портала выдвинули версию, согласно которой Киев мог передать комплекс НАТО. Отмечается, что возвращение в строй объекта способно стать серьезной проблемой для российских военных. Оборудование, которым оснащен «Овидиополь-2», позволяет глушить спутники РФ, говорится в процитированном материале.

Как сообщалось ранее во вторник, украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что Россия блокирует разрешение конфликта в Донбассе.