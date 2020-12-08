Avia.pro: Украина могла передать НАТО секретный объект, способный глушить российские спутники
8 декабря 2020, 16:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Украина могла передать в распоряжение Североатлантического альянса секретный объект «Овидиополь-2», который способен глушить российские космические спутники. Соответствующее предложение высказано в публикации, появившейся в отечественном сегменте интернета.
Комплекс, о котором идет речь, расположен на территории Одесской области. Как пишет сайт Avia.pro, некоторое время назад украинская сторона провела тендер на выполнение капремонта на данном объекте.
Авторы портала выдвинули версию, согласно которой Киев мог передать комплекс НАТО. Отмечается, что возвращение в строй объекта способно стать серьезной проблемой для российских военных. Оборудование, которым оснащен «Овидиополь-2», позволяет глушить спутники РФ, говорится в процитированном материале.
Как сообщалось ранее во вторник, украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что Россия блокирует разрешение конфликта в Донбассе.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.