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Украинский политолог Фесенко: разрешение конфликта в Донбассе блокирует Россия

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский политолог Фесенко: разрешение конфликта в Донбассе блокирует Россия
Украинские военные в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Ситуация в Донбассе в настоящий момент фактически оказалась на грани между перемирием и возвращением к войне малой интенсивности, разрешение конфликта в регионе блокирует Российской Федерация. Соответствующую точку зрения на страницах СМИ высказал Владимир Фесенко, украинский политолог.

Согласно утверждению эксперта, в прошлом месяце делегация РФ на мирных переговорах снова стала применять «тактику блокирования, шантажа и скандалов». Фесенко возложил на Москву ответственность за блокирование процесса обмена пленными. Кроме того, аналитик обвинил Россию, а также представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР в фактическом блокировании работы минский подгруппы по безопасности.

Как сообщалось ранее во вторник, польское интернет-издание Defence 24 спрогнозировало, что в случае попытки отвоевать Донбасс с помощью Турции Украину может ждать катастрофа.

ДЦ

В мире

Defence 24: в случае попытки отвоевать Донбасс с помощью Турции Украину может ждать катастрофа

Defence 24: в случае попытки отвоевать Донбасс с помощью Турции Украину может ждать катастрофа

Если Украина попытается отвоевать Донбасс с помощью Турции, бывшую советскую республику может ждать катастрофа. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах польских сетевых СМИ.

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