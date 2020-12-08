Украинский политолог Фесенко: разрешение конфликта в Донбассе блокирует Россия
8 декабря 2020, 14:58[ «Аргументы Недели» ]
Ситуация в Донбассе в настоящий момент фактически оказалась на грани между перемирием и возвращением к войне малой интенсивности, разрешение конфликта в регионе блокирует Российской Федерация. Соответствующую точку зрения на страницах СМИ высказал Владимир Фесенко, украинский политолог.
Согласно утверждению эксперта, в прошлом месяце делегация РФ на мирных переговорах снова стала применять «тактику блокирования, шантажа и скандалов». Фесенко возложил на Москву ответственность за блокирование процесса обмена пленными. Кроме того, аналитик обвинил Россию, а также представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР в фактическом блокировании работы минский подгруппы по безопасности.
Как сообщалось ранее во вторник, польское интернет-издание Defence 24 спрогнозировало, что в случае попытки отвоевать Донбасс с помощью Турции Украину может ждать катастрофа.
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