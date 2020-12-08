Defence 24: в случае попытки отвоевать Донбасс с помощью Турции Украину может ждать катастрофа

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8 декабря 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, Pavlo_bagmut / globallookpress.com

Если Украина попытается отвоевать Донбасс с помощью Турции, бывшую советскую республику может ждать катастрофа. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах польских сетевых СМИ.

Как пишет портал Defence 24, в случае реализации военного сценария Анкара направит в зону конфликта своих советников и боевиков-джихадистов. Российская сторона использует их появление, чтобы дискредитировать Украину в глазах Европы, говорится в процитированной публикации.

При этом отмечается, что удар по непризнанным ДНР и ЛНР станет для Москвы поводом начать полноценную силовую операцию на Украине, которая не ограничится территорией Донбасса. По мнению авторов польского издания, Россия, отвечая на украино-турецкую агрессию против Донецка и Луганска, в частности, может взять под контроль Одессу.

Также предсказывается, что война приведет к возникновению огромного потока беженцев.

Ранее во вторник сообщалось, что в интернет выложили новые кадры ликвидации украинских военных снайперами в Донбассе.