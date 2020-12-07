«Свободная пресса»: Украина может начать блицкриг в Донбассе в случае назначения главкомом ВСУ генерала Бурбы

В Киеве ходят слухи о том, что офис президента Владимира Зеленского принял решение о замене министра обороны и главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах российских интернет-СМИ.
Как пишет портал «Свободная пресса», предполагается, что вместо Руслана Хомчака пост главкома ВСУ займет генерал-лейтенант Василий Бурба, В процитированной публикации предсказывается, что в случае назначения Бурбы Киев может начать блицкриг против ДНР и ЛНР.
Отмечается, что украинская «партия войны» хочет повторения в Донбассе сценария, реализованного Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Василий Бурба, который, по словам сослуживцев, является «человеком без тормозов», способен отдать приказ о наступлении.
Ранее в понедельник сообщалось, что действующий главком ВСУ Руслан Хомчак сделал прогноз, согласно которому украинцы «устроят тактику выжженной земли» армии России в случае ее «нападения».
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