Депутат Госдумы Панина оценила планы команды Байдена по новым антироссийским санкциям

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21 декабря 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина оценила информацию о том, что команда избранного президента США Джо Байдена рассмотрит введение новых санкций против Российской Федерации.

Депутат заметила, что тема американских санкций в отношении России живет своей жизнью. Панина добавила, что за подобными новостными "вбросами" стоят силы, заинтересованные в дальнейшем обострении отношений Москвы и Вашингтона, а также усилении конфронтации.

По мнению члена комитета ГД по международным делам, не исключено, что следующая история про "вмешательство РФ в выборы" начнет развиваться уже в январе 2021 года, если демократы проиграют борьбу за оставшиеся в сенате США кресла.