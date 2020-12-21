Депутат Госдумы Панина оценила планы команды Байдена по новым антироссийским санкциям
21 декабря 2020, 09:56[ «Аргументы Недели» ]
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина оценила информацию о том, что команда избранного президента США Джо Байдена рассмотрит введение новых санкций против Российской Федерации.
Депутат заметила, что тема американских санкций в отношении России живет своей жизнью. Панина добавила, что за подобными новостными "вбросами" стоят силы, заинтересованные в дальнейшем обострении отношений Москвы и Вашингтона, а также усилении конфронтации.
По мнению члена комитета ГД по международным делам, не исключено, что следующая история про "вмешательство РФ в выборы" начнет развиваться уже в январе 2021 года, если демократы проиграют борьбу за оставшиеся в сенате США кресла.
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