США ввели новые санкции в отношении России

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18 декабря 2020, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]

флаг США, pixabay.com

Министерство коммерции Соединенных Штатов Америки в пятницу, 18 декабря, ввело новые санкции в отношении России. Соответствующая информация содержится в опубликованном правительством документе.

Согласно последним данным, ограничения были введены против российских компаний "Космос Комплект", "Совтест Комп", а также гражданина РФ Ильяса Сабирова.

Кроме того, в расширенный список, состоящий из 78 юридических и физических лиц, входят 60 юридических и физлиц из КНР, некоторых государств Европы, а также из Пакистана, Мальты и ОАЭ.

Подчеркивается, что санкции вводятся в отношении компаний и лиц, считающихся вовлеченными в деятельность, которая противоречит нацбезопасности или интересам США в международной политике.