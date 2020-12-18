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США ввели новые санкции в отношении России

, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]

США ввели новые санкции в отношении России
флаг США, pixabay.com

Министерство коммерции Соединенных Штатов Америки в пятницу, 18 декабря, ввело новые санкции в отношении России. Соответствующая информация содержится в опубликованном правительством документе.

Согласно последним данным, ограничения были введены против российских компаний "Космос Комплект", "Совтест Комп", а также гражданина РФ Ильяса Сабирова.

Кроме того, в расширенный список, состоящий из 78 юридических и физических лиц, входят 60 юридических и физлиц из КНР, некоторых государств Европы, а также из Пакистана, Мальты и ОАЭ.

Подчеркивается, что санкции вводятся в отношении компаний и лиц, считающихся вовлеченными в деятельность, которая противоречит нацбезопасности или интересам США в международной политике.

ЕТ

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Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быть подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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