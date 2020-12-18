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В МИД Белоруссии заявили, что республика подготовила ответ на новые санкции ЕС

, 16:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В МИД Белоруссии заявили, что республика подготовила ответ на новые санкции ЕС
флаг Белоруссии, Carsten Reisinger/http://imagebroker.com/#/search/

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз днем в пятницу, 18 декабря, заявил, что республика подготовила ответ на новый пакет санкций со стороны Европейского Союза.

Накануне Евросоюз ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии. В новый перечень вошли 29 физлиц, а также семь организаций. В ЕС заметили, что готовы и дальше расширять ограничения в отношении республики, если ситуация не улучшится.

Анатолий Глаз подчеркнул, что ответные меры Минска уже подготовлены, причем некоторые из них "довольно чувствительны". Он добавил, что белорусские власти предпримут адекватные действия по защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц.

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