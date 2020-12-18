Лукашенко заявил что интеграция – это неизбежная необходимость

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18 декабря 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Укрепление интеграционных механизмов на постсоветском пространстве является неизбежной необходимостью. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время онлайн-заседания Совета глав государств СНГ.

По словам белорусского лидера, укрепление интеграционных механизмов на постсоветском пространстве – «не вопрос выбора, а неизбежная необходимость».

«Мы не должны допустить ситуацию, когда более глубокая интеграция в Евразийском Экономическом Союзе обернется какой-то разделительной линией в торгово-экономических отношениях пятерки и других стран содружества», – сказал президент Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Лукашенко пообещал драться за Белоруссию.