Лукашенко заявил что интеграция – это неизбежная необходимость
18 декабря 2020, 12:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Укрепление интеграционных механизмов на постсоветском пространстве является неизбежной необходимостью. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время онлайн-заседания Совета глав государств СНГ.
По словам белорусского лидера, укрепление интеграционных механизмов на постсоветском пространстве – «не вопрос выбора, а неизбежная необходимость».
«Мы не должны допустить ситуацию, когда более глубокая интеграция в Евразийском Экономическом Союзе обернется какой-то разделительной линией в торгово-экономических отношениях пятерки и других стран содружества», – сказал президент Белоруссии.
Ранее сообщалось, что Лукашенко пообещал драться за Белоруссию.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.