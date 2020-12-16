Лукашенко пообещал драться за Белоруссию: «У меня больше, кроме нее, ничего нет»

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16 декабря 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пресс-служба А. Лукашенко

Александр Лукашенко в больнице в Могилеве, фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен бороться за Беларусь, чтобы сохранить страну для внуков. Во время встречи с сотрудниками областной клинической больницы в Могилеве 15 декабря Лукашенко выразил убеждение в необходимости сохранить целостность и суверенитет Белоруссии.

Президент Белоруссии объяснил свою позицию: «Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию, она неизменна: давайте жить дружно, сохраним страну». Лукашенко уверен: «Мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило, и не для меня, и не для него - это уже для внуков». Он назвал это своей главной задачей.

Лукашенко отметил, что не стремится удержать власть любой ценой, но и сдавать страну, сложив руки, не собирается. Он обратил внимание, что это заявление относится также и к поправкам в Конституцию, которые сейчас готовятся именно с учетом предложений и интересов белорусских граждан.

«Все будете решать вы. Обещаю вам: все будете решать вы», - подчеркнул Лукашенко. Он призвал не верить тем, кто говорит, что «Лукашенко Конституцию под себя делает».