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Политолог Дудчак: НАТО делает мишенью для ракет России Польшу и Прибалтику, размещая там свои военные базы

, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Политолог Дудчак: НАТО делает мишенью для ракет России Польшу и Прибалтику, размещая там свои военные базы
Учения НАТО, U.S. Marines / globallookpress.com

Размещая свои военные базы на территории Польши и прибалтийских республик, Североатлантический альянс делает эти страны мишенью для российских ракет. Соответствующую точку зрения высказал Александр Дудчак, отечественный политолог.

Специалист прокомментировал для интернет-издания Nation News заявление немецкого генерала Джареда Зембритцки о том, что в Польше, Литве, Латвии и Эстонии дислоцированы четыре боевые группы НАТО, призванные противостоять «российской угрозе».

По словам Дудчака, в западном блоке отдают себе отчет в том, что у Москвы нет агрессивных намерений. Представление о внешней угрозе в лице России необходимо для пополнения военных бюджетов, объяснил аналитик.

Кроме того, собеседник журналистов отметил, что НАТО ставит под удар российских ракет Польшу и Прибалтику, развертывая там свои объекты.

Ранее в четверг портал Avia.pro написал, что новая дивизия РФ в Калининградской области будет способна уничтожить бронетанковые войска Германии.

ДЦ

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