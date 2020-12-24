Сайт Avia.pro: новая дивизия РФ в Калининградской области будет способна уничтожить бронетанковые войска Германии

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24 декабря 2020, 10:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Новая дивизия, которую Российская Федерация сформирует в следующем году на территории Калининградской области, будет способна уничтожить бронетанковые войска, имеющиеся в распоряжении ФРГ. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной интернет-прессы.

Как пишет портал Avia.pro, предполагается, что новое соединение армии РФ, которое разместится в эксклаве, включит в себя десять мотострелковых и шесть танковых батальонов. Дивизия получит почти двести танков.

На вооружении Германии в настоящий момент находятся в общей сложности менее четырехсот танков, большая часть из них уступает российским бронемашинам, отмечается в процитированном материале. Его авторы предсказывают, что мощи дивизии в Калининградской области хватит для уничтожения бронетанковых сил ФРГ.

Ранее сегодня сообщалось, что Милтон Бирден, бывший офицер ЦРУ, высказал точку зрения, согласно которой русские, по-видимому, смогли получить доступ ко многим стратегическим «переключателям» в Соединенных Штатах.