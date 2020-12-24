Экс-офицер ЦРУ Милтон Бирден: русские, по-видимому, смогли получить доступ ко многим стратегическим «переключателям» в США

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24 декабря 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, Ministry of Defence of the Russiа / globallookpress.com

В ходе недавней хакерской атаки, которой подвергся ряд американских ведомств, русские, по-видимому, смогли получить доступ ко многим стратегическим «переключателям» в Соединенных Штатах. Соответствующую точку зрения озвучил Милтон Бирден, бывший офицер Центрального разведывательного управления.

Эксперт высказался о кибернападении на страницах издания The National Interest. По словам Бирдена, пока действия Москвы в виртуальном пространстве ограничиваются сбором сведений разведывательного характера. При этом для перехода в режим атаки против США России нужно только «щелкнуть парой переключателей», предупредил экс-офицер ЦРУ.

Российская сторона отрицает обвинения в хакерских нападениях на Штаты. Как сообщалось ранее на текущей неделе, отечественное издание «Репортер» написало, что избранный глава Белого дома Джо Байден рассматривает вариант масштабной кибератаки на РФ.