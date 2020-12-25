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The Washington Times: «северные трюки» России вынудили ВВС США устроить «слоновью прогулку» на Аляске

, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

The Washington Times: «северные трюки» России вынудили ВВС США устроить «слоновью прогулку» на Аляске
Боевой самолет, Matti Matikainen / globallookpress.com

«Северные трюки» Российской Федерации вынудили ВВС Соединенных Штатов организовать «слоновью прогулку» на Аляске. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах американских СМИ.

Издание The Washington Times привело высказывание сенатора Дэна Салливана, который отметил, что ранее Москва открыла 16 глубоководных портов, 14 аэродромов, возвела арктические военные базы и создала новое северное арктическое командование.

В процитированном материале отмечается, что ВВС США ответили на российские «северные трюки» маневром, за которым закрепился термин «слоновья прогулка». Учения прошли на расположенной на Аляске базе «Эйельсон», которая является ближайшим к РФ крупным военным аэродромом. Во время «прогулки» 18 истребителей F-35, 12 истребителей F-16 и два транспортных самолета вырули на взлетную полосу в едином строю.

Ранее сегодня портал Avia.pro написал, что военным США разрешили атаковать российские корабли в нейтральных водах в случае угрозы для американских сил.

ДЦ

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