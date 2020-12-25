Сайт Avia.pro: военным США разрешили атаковать российские корабли в нейтральных водах в случае угрозы для американских сил

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25 декабря 2020, 08:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Американский военный корабль, US Navy / globallookpress.com

Военным Соединенных Штатов разрешили атаковать российские корабли в нейтральных водах, если они будут представлять угрозу для американских сил. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет портал Avia.pro, военным США предоставлены более широкие полномочия, которые позволяют атаковать суда, а также самолеты РФ в нейтральной акватории, если от них будет исходить опасность. Аналогичные инструкции американское командование дало в отношении китайских сил, отмечается в процитированной публикации.

Ранее в пятницу тот же самый сетевой ресурс предположил, что Москва может помочь Ирану загоризонтными РЛС в случае нападения на эту страну США и Израиля.