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Avia.pro: Россия может помочь Ирану своими дальнобойными РЛС в случае нападения на него США и Израиля

, 08:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Avia.pro: Россия может помочь Ирану своими дальнобойными РЛС в случае нападения на него США и Израиля
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может помочь Ирану своими дальнобойными радиолокационными станциями (РЛС) в случае нападения на Исламскую республику со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Такой сценарий развития событий допускается в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Ресурс Avia.pro констатирует, что появление у берегов Ирана американских надводных кораблей и субмарин с более чем 200 ракет «Томагавк» вызвали серьезную напряженность на Ближнем Востоке. Авторы портала полагают, что в случае нападения Москва может предоставить Тегерану в помощь свои загоризонтные РЛС. Их использование позволит Ирану не только отразить удар, но и контратаковать врага, отмечается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, российский военный эксперт Виктор Баранец спрогнозировал, что с Калининграда начнется «истребление натовской Европы» в случае ее агрессии против этого региона.

ДЦ

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