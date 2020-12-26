Появилось видео из района ударов протурецких боевиков по окрестностям города Айн-Иссы, в котором находятся российские военные

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26 декабря 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]

Боевики, Handout / globallookpress.com

Появилась видеозапись из района ударов протурецких джихадистов по окрестностям сирийского города Айн-Иссы, в котором находятся российские военнослужащие. Ролик в настоящий момент доступен для просмотра в Twitter.

Как информирует портал Avia.pro, поддерживаемые Анкарой боевики вновь провели атаку в районе Айн-Иссы, расположенной на севере Сирии. Под удар представителей бандформирований попали окрестности населенного пункта.

Интернет-ресурс отмечает, что на территории города находятся три наблюдательных пункта российских военных. Данные объекты были развернуты, чтобы помешать джихадистам захватить Айн-Иссу.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный эксперт Александр Храмчихин высказал точку зрения, согласно которой прямое военное столкновение между РФ и Турцией является «лишь вопросом времени и места».