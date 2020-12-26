Появилось видео из района ударов протурецких боевиков по окрестностям города Айн-Иссы, в котором находятся российские военные

Появилась видеозапись из района ударов протурецких джихадистов по окрестностям сирийского города Айн-Иссы, в котором находятся российские военнослужащие. Ролик в настоящий момент доступен для просмотра в Twitter.
Как информирует портал Avia.pro, поддерживаемые Анкарой боевики вновь провели атаку в районе Айн-Иссы, расположенной на севере Сирии. Под удар представителей бандформирований попали окрестности населенного пункта.
Интернет-ресурс отмечает, что на территории города находятся три наблюдательных пункта российских военных. Данные объекты были развернуты, чтобы помешать джихадистам захватить Айн-Иссу.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный эксперт Александр Храмчихин высказал точку зрения, согласно которой прямое военное столкновение между РФ и Турцией является «лишь вопросом времени и места».
Hot night for #russian military, #SAA & #kurds in Ayn Issa #Syria pic.twitter.com/n8ezyAfbzG— Last Defender (@LastDef) December 25, 2020