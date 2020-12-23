Avia.pro: армия Турции готовится штурмовать сирийский город Айн-Иссу, где находятся сотни российских военных

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23 декабря 2020, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Турецкий танк, Xinhua / globallookpress.com

Турецкая армия готовится к штурму расположенного на севере Сирии города Айн-Иссы, на территории которого находятся сотни российских военных. Соответствующее утверждение содержится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что после нескольких окончившихся неудачей попыток взять населенный пункт, которые предприняли ориентирующиеся на Анкару боевики, Турция приступила к переброске в данной район своих бронетанковых сил и артиллерии. Штурм города может начаться в ближайшие дни, предсказывается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание Al-Masdar News написало, что российские беспилотники, вероятно, причастны к уничтожению объектов контрабанды нефти протурецких вооруженных формирований на северо-востоке Сирии.