Al-Masdar News: российские дроны могли уничтожить объекты контрабанды нефти протурецких боевиков на северо-востоке Сирии

Российские беспилотные летательные аппараты могли уничтожить объекты контрабанды нефти на северо-востоке Сирии, принадлежавшие представителям протурецких вооруженных формирований. Соответствующую информацию распространили зарубежные СМИ.

Как пишет издание Al-Masdar News, некоторое время назад неопознанные дроны совершили атаку в провинции Алеппо. Результатом удара стало разрушение нескольких объектов контрабанды нефти. Предполагается, что бомбардировку осуществили российские беспилотники, говорится в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе появилось сообщение, согласно которому боевики, руководимые турецкими военными, атаковали патруль РФ на севере Сирии.

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