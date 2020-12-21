SOHR: боевики, руководимые турецкими военными, атаковали российский патруль на севере Сирии
21 декабря 2020, 15:52[ «Аргументы Недели» ]
Боевики, действиями которых руководят турецкие военные, атаковали российский патруль на севере Сирии. Соответствующие сведения распространила организация SOHR («Сирийская обсерватория по правам человека»).
Согласно данным SOHR, приведенным интернет-изданием «Репортер», инцидент произошел накануне. Отмечается, что представители протурецких формирований умышленно обстреляли из пулеметов патруль военной полиции РФ, когда тот находился в районе населенного пункта Айн-Исса. Российская сторона эту информацию пока не прокомментировала.
Как сообщалось ранее в понедельник, портал Avia.pro написал, что французский боевой корабль устроил провокацию рядом с базой ВМФ РФ в Сирии.
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