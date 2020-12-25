Аналитик Храмчихин: прямая война между Россией и Турцией является «лишь вопросом времени и места»

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25 декабря 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Независимое военное обозрение»

Военные, Hamza Turkia / globallookpress.com

Прямой вооруженный конфликт между Российской Федерацией и Турцией является «лишь вопросом времени и места». Соответствующую точку зрения на страницах отечественных СМИ высказал Александр Храмчихин, военный эксперт.

Аналитик отметил, что главным геополитическим событием уходящего года можно назвать стремительный рост амбиций Анкары. Эти амбиции очень ярко проявились в Сирии и Ливии, на территории которых идут боевые действия, и в Нагорном Карабахе – турецкая сторона внесла значительный вклад в победу Азербайджана над Арменией.

Кроме того, Храмчихин обратил внимание на развитие стратегических отношений Турции с Украиной. Последняя, получив от Анкары беспилотники Bayraktar TB2, может решиться на наступление на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Не исключен и удар Киева по Крымскому полуострову, полагает специалист.

Также эксперт считает, что Турция способна присоединиться к предполагаемой коалиции Молдавии, Румынии и Украины, которая может быть сформирована для силового решения проблемы Приднестровья. Александр Храмчихин констатировал, что спасать изолированную от РФ республику Москве будет гораздо сложнее, чем Крым и Донбасс.

По мнению аналитика, несмотря на формальную «великую дружбу», фактически Россия и Турция жестко конкурируют друг с другом. Прямая война между странами является «лишь вопросом времени и места», пишет Храмчихин.